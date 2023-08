Αθλητικά

Οπαδική βία: Επιστολή της ΕΠΟ στον Σχοινά

Η επιστολή που απέστειλε η ΕΠΟ στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, σχετικά με τις θέσεις της για την οπαδική βία.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τις θέσεις της και τις προτάσεις της για την καταπολέμηση της βίας. Οπως έκανε γνωστό θα τις αποστείλει στον αντιπρόεδρο της Commission, κ. Μαργαρίτη Σχοινά

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως αντίβαρο και διέξοδο στο πρόβλημα της αθλητικής βίας πανευρωπαϊκά, μετά από σχετική συνεννόηση, θα αποστείλει στον αντιπρόεδρο της Commission, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, εμπεριστατωμένη πρόταση βασισμένη στην βεβαιότητα ότι το πρόβλημα της οπαδικής βίας δεν είναι πρόβλημα «ποδοσφαιρικό» αλλά κοινωνικό και πολιτικό.

Αυτό σημαίνει ότι η επίλυση του δεν μπορεί να συναρτάται με την UEFA ή τις ομάδες, αφού αυτές, ούτε νομοθετική δυνατότητα έχουν ούτε αστυνομική ισχύ. Η πρόταση θα βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:

1. Οι χούλιγκανς «εκτρέφονται» και ενδυναμώνονται σε τρία σημεία: α) στα γήπεδα, β) στα «κλαμπ»(γραφεία συνδέσμων) και γ) στα αυστηρώς προσδιορισμένα από αυτούς και «συγκεντρωμένα» καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

2. Αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές κυβερνήσεις ο τρόπος της νόμιμης και συνταγματικά κατοχυρωμένης «αποκοπής» των επικεφαλής των χούλιγκανς από το γενικότερο «οπαδικό κίνημα», όπως αυτοί “κατ’ ευφημισμόν” το ονομάζουν, ενώ στην πραγματικότητα μόνο τέτοιο δεν είναι.

3. Χωρίς τους εκάστοτε επικεφαλής τους, άρα χωρίς συντονισμό και καθοδήγηση, οι χούλιγκανς δεν μπορούν να δράσουν επικίνδυνα σε καμία χώρα της Ευρώπης.

4. Αντί πολλών και ως ένα απλό παράδειγμα, αναφέρουμε ότι η Γαλλία, κάνοντας χρήση της υπάρχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχει επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους με όλες τις όμορες με αυτήν χώρες για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2023, ειδικά σε σχέση με το διεξαγόμενο τότε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράγκμπυ.

5. Η ΕΠΟ θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο τόσο για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το «οπαδικό» πρόβλημα, όσο και για την υπόδειξη των αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων, τόσο εθνικά όσο και πανευρωπαϊκά.

6. Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΠΟ ζήτησε από τον Πρόεδρο της UEFA κ. Τσέφεριν την σύναψη συμφωνίας (working arrangement) μεταξύ UEFA και EUROPOL (EU criminal information hub), ούτως ώστε η UEFA και μέσω αυτής οι Ομοσπονδίες και μέσω αυτών οι ομάδες να έχουν ασφαλή και έγκαιρη πληροφόρηση για την διασυνοριακή μετακίνηση επικίνδυνων οπαδών (risky fans).





