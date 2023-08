Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 17χρονης από δομή

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του κοριτσιού. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Κινητοποίηση έχει προκληθεί στις αρχές από την Τετάρτη εξαιτίας της εξαφάνισης 17χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στην Καβάλα.

Πιο αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης Χαμόγελο του παιδιού αναφέρει:

"Στις 16/8/2023, στις 23:00 ώρα, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην Καβάλα, η Άσμα (ον) Άντεν (επ) 17 ετών, σομαλικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο .Η Άσμα Άντεν έχει ύψος 1,59 μ., ζυγίζει 64 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και σκούρα καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, άσπρο καφτάνι με μπλε λουλούδια, σανδάλια, σκούρου χρώματος μαντήλα και κρατούσε μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

