Μουντιάλ Γυναικών: Οι τελικοί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Έρχονται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ οι τελικοί του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών.

Το FIFA Women’s World Cup 2023™, που μας έκανε να ζήσουμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, φτάνει στο πολυαναμένομενο φινάλε του με τις πρωταγωνίστριες ομάδες του τελικού και του μικρού τελικού να ετοιμάζονται να γράψουν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών. Μετά από 62 συναρπαστικούς αγώνες, οι τελευταίες μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσουν οι 2 τελευταίοι αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος, έρχονται το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 11:00

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Τον λένε τελικό της παρηγοριάς, όμως, η τρίτη θέση στον κόσμο είναι ισχυρό κίνητρο για κάθε Εθνική ομάδα. Η Σουηδία έχει ξαναβρεθεί τρεις φορές σε μικρό τελικό Μουντιάλ και ήταν πάντοτε νικήτρια. Η Αυστραλία, από την άλλη, άγγιξε το θαύμα της πρόκρισης στον τελικό και θέλει να αποχαιρετήσει με μια σπουδαία νίκη τους οπαδούς της στο Μπρίσμπεϊν.

Μία μέρα πριν από τον Τελικό, το Σάββατο 19 Αυγούστου στις 11:00, ο αγώνας για την 3η θέση του FIFA Women’s World Cup 2023™, ανάμεσα στη Σουηδία και την Αυστραλία, θα μεταδοθεί ζωντανά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ σε περιγραφή Δημοσθένη Γεωργακόπουλου και σχόλιο Χαράς Δημητρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 13:00

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Ένας τελικός Μουντιάλ είναι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα ποδοσφαίρου... Είναι μια μάχη που γράφει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Την Κυριακή 20 Αυγούστου στις 13:00, η Ισπανία και η Αγγλία, δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, διεκδικούν με πάθος το τρόπαιο που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ. Δύο κορυφαίες ομάδες, δύο διαφορετικές σχολές, με στόχο την κορυφή του κόσμου θα μας χαρίσουν έναν συναρπαστικό Τελικό Μουντιάλ που θα μεταδοθεί ζωντανά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ σε περιγραφή Δημοσθένη Γεωργακόπουλου και Νίκου Παπαδογιάννη και σχόλιο Κατερίνας Λάγιου.

Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών την Κυριακή 20 Αυγούστου ξεκινάει λίγο νωρίτερα, στις 12:30, με την τελετή λήξης του Μουντιάλ γυναικών απευθείας από το Stadium Australia του Σίδνεϊ σε ζωντανή μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου και το εντυπωσιακό θέαμα που έχουμε παρακολουθήσει ως τώρα εγγυώνται ένα συναρπαστικό φινάλε για το FIFA Women’s World Cup 2023™.

Συνοπτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Τελικής Φάσης του FIFA Women’s World Cup 2023™ όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (11:00) ΑΝΤ1 / ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΧΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ (13:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΓΙΟΥ

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που συνδιοργανώνεται από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και προβάλλεται σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για το γυναικείο ποδόσφαιρο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Στην ελληνική τηλεόραση είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που μεταδίδεται ολόκληρο, με τον ΑΝΤ1 να μεταδίδει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες και το ΑΝΤ1+ και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.

FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023™

Συντονιστείτε στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+ για να μην χάσετε λεπτό από τους 2 τελευταίους συναρπαστικούς αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.

