Οπαδική βία: Ευρεία σύσκεψη για τον νέο αθλητικό νόμο

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η σύσκεψη με αντικείμενο την εφαρμογή των νέων μέτρων κατά της οπαδικής βίας.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, και παρουσία του γγ Δημόσιας Τάξης, Μάνου Λογοθέτη, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τον νέο αθλητικό νόμο που δρομολογείται, βάσει των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για μέτρα αντιμετώπισης της αθλητικής-οπαδικής βίας.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη συμμετέχουν οι επιτελείς της ΕΛΑΣ και οι επικεφαλής όλων των αστυνομικών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τα γήπεδα. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι γενικοί διευθυντές Τάξης και Ασφάλειας, ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, οι γενικοί διευθυντές των περιφερειακών διοικήσεων που εδρεύουν μεγάλες ΠΑΕ και υπάρχουν γήπεδα, και άλλοι παράγοντες.

Σκοπός της σύσκεψης είναι να υποβάλουν όλοι οι αρμόδιοι αξιωματικοί προτάσεις που θα πρέπει να περιέχει ο νέος αθλητικός νόμος, σε ό,τι αφορά τον ρόλο της αστυνομίας, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, καθώς και τα μέσα που πρέπει να της διατεθούν για την εφαρμογή των μέτρων που θα καθοριστούν με τον νέο νόμο.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ηγεσίας της ΕΛΑΣ με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, για το ίδιο θέμα.

