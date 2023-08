Παναθηναϊκός: Ο Γουίλιαν Αράο ντύθηκε… στα πράσινα

Αθλητικά

Ο διεθνής Βραζιλιάνος μεσοαμυντικός αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στην Φενέρμπαχτσε.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το μεσημέρι της Πέμπτης (17/8) ο Γουίλιαν Αράο, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Φενέρμπαχτσε, με συμβόλαιο δύο ετών. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 31χρονου μεσοαμυντικού θα «αγγίξει» τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ το ετήσιο συμβόλαιο του Αράο θα φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση, με μετεγγραφή από την τουρκική Φενέρμπαχτσε, του Γουίλιαν Αράο. Ο 31χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

O Γουίλιαν Σόουζα Αράο ντα Σίλβα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1992 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στη Σάο Πάολο και αργότερα στην Κορίνθιανς, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε το 2012 το επαγγελματικό ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας και κέρδισε τους παρθενικούς τίτλους του.

Το καλοκαίρι του 2013 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Πορτουγκέσα, όπου έπαιξε για πρώτη φορά σε διεθνείς διοργανώσεις (Copa Sudamericana). Τον Ιανουάριο του 2014 δόθηκε εκ νέου δανεικός στη Σαπεκοένσε, όπου έμεινε για ένα εξάμηνο.

Στα μισά της ίδιας σεζόν ενσωματώθηκε -πάλι με δανεισμό- στην Ατλέτικο Γκοϊανιένσε, ενώ τον Ιανουάριο του 2015 φόρεσε τα χρώματα της Μποταφόγκο, την οποία βοήθησε σημαντικά για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στη Serie B.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων της Βραζιλίας και εν τέλει η Φλαμένγκο ήταν η ομάδα που τον ενέταξε στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2016 με ελεύθερη μεταγραφή. Με τον σύλλογο του Ρίο ντε Τζανέιρο αγωνίστηκε για 6,5 χρόνια έχοντας βασικό ρόλο στην κατάκτηση αρκετών τίτλων με αποκορύφωμα τα δύο πρωταθλήματα Βραζιλίας του 2019 και του 2020 και τα δύο Copa Libertadores του 2019 και του 2022.

Το καλοκαίρι του 2022 πέρασε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό καθώς πήρε μεταγραφή στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Τουρκίας. Έχει αγωνιστεί μία φορά με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.

Καλωσορίζουμε τον Γουίλιαν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!.

