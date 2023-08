Καιρός

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Αναλυτική πρόγνωση για όλη την επικράτεια. Οι θερμοκρασίες και η ένταση των ανέμων.

Ο καιρός σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ αναμένεται αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της βόρειας ηπειρωτικής χώρας με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 έως 4 βαθμούς υψηλότερα για την εποχή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θεμροκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θεερμορασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασί θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 19 Αυγούστου

Για το Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η πιθανότητα όμβρων στα ορεινά είναι μικρή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38 βαθμούς Κελσίου.

