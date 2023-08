Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε μάντρα αυτοκινήτων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μάντρα αυτοκινήτων, που βρίσκεται επί της οδού Παπαφλέσσα, στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

