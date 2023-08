Κόσμος

Ουκρανία: Νεκρός ανώτατος διοικητής του ρωσικού στρατού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο στρατηγός Ζίντκο απολύθηκε από διοικητής των επιχειρήσεων μετά την ταχεία απελευθέρωση του εδάφους από την Ουκρανία στη διάρκεια της αντεπίθεσης στο Χάρκοβο

-

Ένας Ρώσος στρατηγός, που φέρεται να υπηρετούσε ως ανώτατος στρατιωτικός διοικητής για την Ουκρανία πέρυσι, πέθανε, σύμφωνα με to CNN που επικαλείται ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο στρατηγός του στρατού Γεννάδι Ζίντκο πέθανε σε ηλικία 58 ετών «μετά από μακρά ασθένεια» την Τετάρτη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ζίντκο υπηρέτησε ως Διοικητής της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ο γενικός διοικητής των επιχειρήσεων στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Μόσχας ενάντια στο Lysychansk και το Severodonetsk το καλοκαίρι του 2022.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στο Telegram από τον κυβερνήτη της επικράτειας Khabarovsk της Ρωσίας Mikhail Degtyarev, ο οποίος είπε: «Ήμουν τυχερός που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, πολύ προσεκτικό στις ανάγκες ενός απλού στρατιώτη και πολύ απαιτητικό στην υπηρεσία. Αυτοί οι διοικητές είναι που ονομάζονται διοικητές».

Δεν έχει δοθεί επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Ζίντκο. Η βιογραφία του Ζίντκο που δημοσιεύτηκε στο Tass δεν αναφέρει την περίοδο που υπηρετούσε ως διοικητής στην Ουκρανία. Φέρεται ότι ανέλαβε την ηγεσία των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία λίγο μετά την εγκατάλειψη της αποτυχημένης προσπάθειάς της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο την περασμένη άνοιξη, ανέφερε η ερευνητική ομάδα Conflict Intelligence Team τον Μάιο του 2022.

Ο διορισμός δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημα, αλλά τον Ιούνιο του 2022, ο Ζίντκο εθεάθη να κάθεται δίπλα στον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου κατά την επίσκεψη του υπουργού στις δυνάμεις που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που φάνηκε να επιβεβαιώνει την ανάδειξη του Ζίντκο στον κορυφαίο ρόλο.

Η δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) με έδρα την Ουάσιγκτον είπε τότε ότι ο διορισμός του Ζίντκο ήταν «ένα δραστικό βήμα», καθώς ήταν πολιτικός αξιωματικός και όχι διοικητής μονάδας επιφορτισμένος με την ηγεσία των στρατευμάτων. Στην προηγούμενη θητεία του, ήταν επικεφαλής της Κύριας Στρατιωτικής-Πολιτικής Διεύθυνσης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενός φορέα που είναι υπεύθυνος για την ιδεολογική κατήχηση και το ηθικό του ρωσικού στρατού. Ενώ σε αυτόν τον ρόλο, ήταν επίσης αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Tass, ο Ζίντκο υπηρέτησε στο παρελθόν ως Αρχηγός του Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Συρία, ρόλος για τον οποίο έλαβε το βραβείο Ήρωας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την υψηλότερη διάκριση της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το ISW, ο Ζίντκο απολύθηκε από διοικητής των επιχειρήσεων και επικεφαλής της Ανατολικής Στρατιωτικής Περιφέρειας τον Οκτώβριο, μετά την ταχεία απελευθέρωση του εδάφους από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσης στο Χάρκοβο. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας όρισε τον στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν ως νέο γενικό διοικητή του για τις επιχειρήσεις στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 2022. Ο Σουροβίκιν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανταρσία της Wagner τον Ιούνιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμαριά: Βάρκα που έγινε βιβλιοθήκη (εικόνες)

Πολύνεκρη συντριβή αεροπλάνου στη Μαλαισία πάνω σε πολίτες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε νεαρή εν αγνοία της!