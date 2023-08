Οικονομία

Κύκλοι ΥΠΟΙΚ: Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα για νέες παροχές

Τα στοιχεία για την υπέρβαση των φορολογικών εσόδων που παρουσιάστηκαν στα δημοσιεύματα, είναι πολύ υψηλότερα των πραγματικών.

«Δεν εδράζονται στη πραγματικότητα» σημερινά δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για σειρά νέων παρεμβάσεων, με αφορμή τα θετικά στοιχεία από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού στο 7μηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος) του 2023, αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως «με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, υιοθετήθηκαν πρόσφατα μια σειρά από μέτρα στήριξης των πολιτών ύψους 4,4 δισ. ευρώ με ορίζοντα 4ετίας».

Συγκεκριμένα, κύκλοι του Υπουργείου αναφέρουν χαρακτηριστικά:

Ενώ δεν έχει ακόμη "στεγνώσει το μελάνι" από την ψήφιση στα τέλη Ιουλίου των μέτρων στήριξης των πολιτών ύψους 4,4 δισ. ευρώ (νομοθέτηση του 50% του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας), με βάση την λεγόμενη "υπεραπόδοση εσόδων", υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για επικείμενες νέες παροχές. Τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ αυτά δεν εδράζονται στη πραγματικότητα διότι, με βάση και τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Τα αυξημένα κατά 2.347 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, είναι σε ταμειακή βάση και όχι σε δημοσιονομική βάση, όπως ήταν σαφές στη σχετική ανακοίνωση, και οφείλονται σε έναν βαθμό και στην συλλογή εσόδων που αφορούσαν το προηγούμενο έτος (2022) και συγκεκριμένα:

τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετρείται δημοσιονομικά στο έτος 2022,

επίσης ποσό περίπου 367 εκατ. ευρώ αφορά την απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και προσμετρείται δημοσιονομικά στο έτος 2022,

οι επιστροφές εσόδων που μετρούν αρνητικά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εμφανίζονται αυξημένες κατά 636 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Συνεπώς, από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού προκύπτει πως ναι μεν υπάρχει καλύτερη απόδοση των φορολογικών εσόδων έως τον Ιούλιο, όμως αυτή υπολογίζεται δημοσιονομικά σε 874 εκατ. ευρώ και όχι 2,34 δισ. ευρώ που είναι η ταμειακή υπεραπόδοση. Τη στιγμή μάλιστα που στο Πρόγραμμα Σταθερότητας έχει ήδη συμπεριληφθεί πρόβλεψη για καλύτερη απόδοση ύψους 1,7 δισ. ευρώ στο σύνολο του έτους σε σχέση με τον Προϋπολογισμό, όπως και αύξηση δαπανών.

Επίσης σημειώνουν ότι «συνεπώς η εκτέλεση του Προϋπολογισμού δεν εμφανίζει αποκλίσεις σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας αλλά θετικές αποκλίσεις σε βάση μόνο ταμειακή» και επισημαίνουν.

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί πάντοτε τα κοινωνικά προβλήματα χωρίς να παραγνωρίζει όμως την ανάγκη μιας σοβαρής δημοσιονομικής πολιτικής που είναι το θεμέλιο της συνολικής οικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, υιοθετήθηκαν πρόσφατα μια σειρά από μέτρα στήριξης των πολιτών ύψους 4,4 δισ. ευρώ με ορίζοντα 4ετίας. Αναφέρονται ενδεικτικά, οι αυξήσεις -για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια- των μισθών και μιας σειράς επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων, η επέκταση του market pass μέχρι τον Οκτώβριο, η θέσπιση του youth pass, η απαλλαγή για 200.000 ευάλωτους συμπολίτες από την συμμετοχή τους στα φάρμακα, η μείωση κατά 10% του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές, η επέκταση του αφορολόγητου για εξαρτώμενα μέλη κ.ά.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή συνδυάζοντας πάντοτε την κοινωνική ευαισθησία και τη δημοσιονομική σταθερότητα».





