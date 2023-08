Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Τάγμα Αζόφ έγινε ταξιαρχία και επέστρεψε στο μέτωπο

Το Τάγμα Αζόφ αναδιοργανώθηκε και έγινε Ταξιαρχία, μέλη της οποίας επέστρεψαν σε μέτωπα στην ανατολική Ουκρανία, πολεμώντας ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, ανέφερε το Κίεβο.

«Η θρυλική ταξιαρχία Αζόφ έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις μάχης στη δασική περιοχή Σερεμπριάνκα», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μικόλα Ουρσαλόβιτς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ουκρανικής εθνοφρουράς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Σερεμπριάνκα βρίσκεται στην ανατολική ουκρανική επαρχία Λουχάνσκ. Η Ταξιαρχία Αζόφ περιλαμβάνει επίσης μονάδα πυροβολικού, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η μονάδα εθελοντών, που ιδρύθηκε από ακροδεξιούς εξτρεμιστές το 2014, χρησιμοποιήθηκε στο ρωσικό αφήγημα περί «ναζιστικής κυριαρχίας» στην Ουκρανία. Μία από τις αιτιολογήσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από την Μόσχα ήταν η «αποναζιστικοποίηση» του γείτονά της.

Κατά τη διάρκεια των μαχών γύρω από το λιμάνι της Μαριούπολης, το πρώην τάγμα Αζόφ περικυκλώθηκε και οι επιζώντες αιχμαλωτίστηκαν από τους Ρώσους. Οι περισσότεροι από τους βαριά τραυματίες ανταλλάχθηκαν αργότερα με Ρώσους αιχμαλώτους.

Αξιωματικοί του Αζόφ, που παραδόθηκαν στην Τουρκία από τη Ρωσία, επέστρεψαν στην πατρίδα τους στις αρχές Ιουλίου μετά την επίσκεψη στην Τουρκία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τουρκική κίνηση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Μόσχας.

Σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, οι αξιωματικοί αυτοί θα παρέμεναν στην Τουρκία μέχρι το τέλος του πολέμου.

