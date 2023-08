Κοινωνία

Φωτιά σε βυτιοφόρο: Άνοιξε η Αθηνών-Κορίνθου προς Αθήνα - Ολοκληρώθηκε η μετάγγιση του αερίου

Ανοιχτό το ρεύμα προς Αθήνα στη νέα Εθνική Οδό.Αποκαθίσταται η κυκλοφορία έπειτα από επτά ώρες ταλαιπωρίας για τους οδηγούς

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πολύωρη διαδικασία μετάγγισης των 7,5 τόνων υγραερίου από το βυτιοφόρο.

Έχει ανοίξει το ρεύμα προς Αθήνα στη νέα Εθνική Οδό. Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Κόρινθο αν και ολοκληρώθηκε η διαδικασία, καθώς πρέπει να μετακινηθεί το βυτιοφόρο και να καθαριστεί ο δρόμος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπήρχε κίνδυνος έκρηξης, και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μετάγγιση του επικίνδυνου φορτίου σε άλλο βυτιοφόρο. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ενεργειών και την παρουσία τεχνικού ασφαλείας.

ΣΥΡΙΖΑ : Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες - Για άλλη μια φορά ανίκανο το δήθεν επιτελικό κράτος



"Χιλιάδες οδηγοί και ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.



Όσο περνούν οι ώρες οι καταγγελίες πληθαίνουν για έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης.



Όπως όλα δείχνουν η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί για ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία μετάγγισης του εύφλεκτου υλικού από το βυτιοφόρο.



Οι αρχές οφείλουν τουλάχιστον να μεριμνήσουν, έστω και τώρα, για την τακτική ενημέρωση των εγκλωβισμένων και για την παροχή των αναγκαίων ειδών πρώτης ανάγκης, νερού και τροφίμων.



Τα ερωτήματα είναι τεράστια για το πώς δεν αποφεύχθηκε έγκαιρα το μποτιλιάρισμα και η πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.



Το βέβαιο είναι ότι το δήθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις" αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

πηγή εικόνας: korinthostv.gr

