Κοινωνία

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αντίθεση με τη φωτιά στο Άγιο Όρος, η οποία συνεχίζει να μαίνεται, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Ροδόπη που καίει δασική έκταση.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε μετά τις οκτώ το βράδυ, σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασιά, στο 'Άγιο Όρος.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν νωρίτερα και δύο αεροσκάφη.

Εξάλλου, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Κέχρου Ροδόπης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν στο σημείο 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμαριά: Βάρκα που έγινε βιβλιοθήκη (εικόνες)

Πολύνεκρη συντριβή αεροπλάνου στη Μαλαισία πάνω σε πολίτες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε νεαρή εν αγνοία της!