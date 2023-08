Κόσμος

Μαύρη Θάλασσα: Η Άγκυρα “προειδοποίησε” τη Μόσχα μετά τα ρωσικά πυρά κατά φορτηγού πλοίου

"Οι συνομιλητές στη Ρωσία προειδοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο να αποφύγουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που μπορεί να αυξήσουν τις εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα", δήλωσε η Άγκυρα

Οι τουρκικές αρχές "προειδοποίησαν" τις ρωσικές μετά τα πυρά, την Κυριακή, εναντίον φορτηγού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα το οποίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Ιζμαήλ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη η τουρκική προεδρία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό συνέβη σε διεθνή ύδατα.

"Οι συνομιλητές στη Ρωσία προειδοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο να αποφύγουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που μπορεί να αυξήσουν τις εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα", δήλωσε η Άγκυρα σπάζοντας τη σιωπή της για μια υπόθεση που αφορά πλοίο που ανήκει σε τουρκική εταιρία, αν και φέρει τη σημαία του Παλάου.

Την Κυριακή, η Ρωσία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το περιπολικό σκάφος Vasily Bykov έριξε προειδοποιητικά πυρά όταν ο καπετάνιος του υπό σημαία Παλάου Sukru Okan δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σταματήσει για επιθεώρηση του φορτίου.

