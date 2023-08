Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα, απομακρύνθηκε το βυτιοφόρο μετά τη μετάγγιση του αερίου

Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων έπειτα από επτά ώρες ταλαιπωρίας για τους οδηγούς

Στην κυκλοφορία δόθηκε η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου και στα δυο ρεύματα βάζοντας τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών και επιβατών αλλά και στο θρίλερ με την διαρροή του υγραερίου από το βυτιοφόρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σχεδόν αμέσως παραδόθηκε στην κυκλοφορία και το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα. Στις 21:10 δόθηκε στην κυκλοφορία και η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ στις 21:30 αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το 45ο έως το 47ο χιλιόμετρο, η κυκλοφορία διεξαγόταν από την αριστερή λωρίδα.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη.

Τη μετάγγιση του καυσίμου πραγματοποίησε τεχνικός ασφαλείας της εταιρείας, στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο. Η Πυροσβεστική βρισκόταν στο σημείο για θέματα πυρασφάλειας, καθώς το φορτίο είναι επικίνδυνο. Η Τροχαία ανέλαβε το δύσκολο έργο να κόψει την κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε να μην προσεγγίσει κανείς, λόγω της επικινδυνότητας.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων τόσο στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών-Κορίνθου όσο και στο ρεύμα εισόδου, με αποτέλεσμα την πολύωρη ταλαιπωρία αρκετών οδηγών, καθώς τα οχήματα τους παρέμειναν ακινητοποιημένα επί περίπου επτά ώρες.

Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε περί τις 20:30. Νωρίτερα, άνδρες της Τροχαίας μοίρασαν νερό σε ταλαιπωρημένους οδηγούς που βρίσκονταν μποτιλιαρισμένοι.

ΣΥΡΙΖΑ : Ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες - Για άλλη μια φορά ανίκανο το δήθεν επιτελικό κράτος



"Χιλιάδες οδηγοί και ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι για ώρες στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.



Όσο περνούν οι ώρες οι καταγγελίες πληθαίνουν για έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης.



Όπως όλα δείχνουν η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί για ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία μετάγγισης του εύφλεκτου υλικού από το βυτιοφόρο.



Οι αρχές οφείλουν τουλάχιστον να μεριμνήσουν, έστω και τώρα, για την τακτική ενημέρωση των εγκλωβισμένων και για την παροχή των αναγκαίων ειδών πρώτης ανάγκης, νερού και τροφίμων.



Τα ερωτήματα είναι τεράστια για το πώς δεν αποφεύχθηκε έγκαιρα το μποτιλιάρισμα και η πολύωρη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.



Το βέβαιο είναι ότι το δήθεν επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ανίκανο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις" αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ : Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου



Παρεμβάσεις για το θέμα πραγματοποίησαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Β. Κικίλια, και Χρήστος Τσοκάνης στο Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής στα Μέγαρα

«Ημεγάλη ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, καθώς και στην Παλαιά Εθνική, λόγω της πυρκαγιάς σε βυτιοφόρο όχημα, χωρίς καμία ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να κινηθούν, αλλά και χωρίς καμία μέριμνα, τόσο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσο και από τη διαχειρίστρια εταιρεία, αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων στους κατά τα άλλα γεμάτους διόδια αυτοκινητοδρόμους της χώρας», σημειώνει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που εξεδόθη νωρίτερα, το απόγευμα.

«Τώρα πρέπει να ληφθεί κάθε μέριμνα για τους χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες για όσο διάστημα παραμένουν εγκλωβισμένοι, σε συνδυασμό με τα άμεσα μέτρα για τον όσο πιο γρήγορο και ασφαλή απεγκλωβισμό τους», προστίθεται στο ίδιο σχόλιο.

Παρεμβάσεις για το θέμα πραγματοποίησαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Β. Κικίλια, και Χρήστος Τσοκάνης στο Α' Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής στα Μέγαρα.

