Κόσμος

Γυναικοκτονία στην Ουρουγουάη: 17χρονος σκότωσε την πρώην του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη της Ουρουγουάης από τη γυναικοκτονία ανήλικης από τον φίλο της.

-

(εικόνα αρχείου)

Δεκαεπτάχρονο κορίτσι δολοφονήθηκε από τον συνομήλικο πρώην φίλο του, υπόθεση που συγκλόνισε χθες Πέμπτη πολλούς στην Ουρουγουάη, όπου επισήμως καταμετρώνται 11 γυναικοκτονίες από την αρχή της χρονιάς.

Η Βαλεντίνα Κανσέλα Σαρμόρια βρέθηκε προχθές Τετάρτη το απόγευμα μισοθαμμένη στην άμμο, στην παραλία Πούντα ντελ Έστε (νοτιοανατολικά), τουριστικό προορισμό.

Ο πρώην φίλος της οδηγήθηκε από την αστυνομία στον τόπο του εγκλήματος όπου ομολόγησε πως τη δολοφόνησε. Η νεαρή αγνοείτο από την προηγουμένη.

Το ζευγάρι καταγράφτηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης να φθάνει στην παραλία το απόγευμα της Τρίτης. Όμως ο νεαρός έφυγε μόνος.

Χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και προφυλακίστηκε.

Ο εισαγγελέας που προΐσταται της έρευνας για την υπόθεση, ο Χόρχε Βας, θα ζητήσει τη βαρύτερη ποινή, που είναι δέκα χρόνια κάθειρξης για τέτοιας φύσης εγκλήματα όταν διαπράττονται από ανήλικους, ανέφερε στον Τύπο ο Χαβιέρ Μπένετς, εκπρόσωπος της γενικής εισαγγελίας.

Κατά τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, η Βαλεντίνα Κανσέλα πέθανε από ασφυξία.

Ως την 30ή Ιουλίου, το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 24.473 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και 11 γυναικοκτονίες.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Γυναικών, τη Μόνικα Μποτέρο, ο αριθμός αυτός βρίσκεται κοντά στον ετήσιο μέσο όρο. Κάθε χρόνο στη χώρα καταγράφονται κατά μ.ό. 25 γυναικοκτονίες.

Ο θάνατος της νεαρής καταγράφτηκε μερικές ημέρες έπειτα από αυτόν γυναίκας 23 χρονών, που απήχθη και δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια τροχαίου που προκάλεσε ο πρώην σύντροφός της, πρώην αστυνομικός, 25 ετών.

Το 2017, η Ουρουγουάη τροποποίησε τον ποινικό κώδικα για να χαρακτηριστεί επιβαρυντική περίσταση η γυναικοκτονία σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή