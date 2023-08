Κόσμος

Πορτογαλία: Σύγκρουση τραμ στη Λισαβόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κεντρική συνοικία της Λισαβόνας σημειώθηκε η σύγκρουση τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες.

-

Δύο συρμοί του τραμ συγκρούστηκαν σήμερα σε κεντρική συνοικία της Λισαβόνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, μεταδίδουν τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Lusa που επικαλείται αξιωματούχο της Πυροσβεστικής, μεταξύ των τραυματιών είναι αρκετοί τουρίστες: δύο Γάλλοι, δύο Τσέχοι, ένας Αμερικανός, ένας Ιταλός και ένας Ισπανός.

Οκτώ τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο συρμών του τραμ δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή