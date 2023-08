Κοινωνία

Αμοργός: Ιστιοφόρο με δεκάδες μετανάστες στα ανοιχτά του νησιού

Διάσωση μεταναστών στα ανοιχτά της Αμοργού

-

(εικόνα αρχείου)

Ιστιοφόρο σκάφος με 90 μετανάστες, εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Αμοργού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος από τους επιβαίνοντες του ιστιοφόρου κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112 λέγοντας ότι το ιστιοφόρο βρίσκεται σε δυσχερή θέση.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, ενώ στη θαλάσσια περιοχή έσπευσαν άμεσα δύο σκάφη του λιμενικού και δύο παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη.

Οι επιβαίνοντες του ιστιοφόρου μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε παράκτιο περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λακκί της Λέρου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

