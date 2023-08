Κοινωνία

Φωτιά στο Άγιο Όρος - Στη μάχη εναέρια μέσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η προσπάθεια της Πυροσβεστικής. Ποια είναι τα σημεία των εστιών και ποια η απόστασή τους από τις μονές της χερσονήσου.

-

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, σε δασική έκταση στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα σε δύσβατο σημείο της περιοχής Κερασιά, λίγο ψηλότερα από το σημείο Σταυρός.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχθεί 36 πυροσβέστες και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν από νωρίς το πρωί αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι πλέον αντιμέτωπες με διάσπαρτες εστίες φωτιές, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Οι φλόγες πάντως δεν απειλούν μονές.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή





Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 139 σημεία

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή