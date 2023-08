Κοινωνία

Πυροβολισμοί έξω από το το ΑΤ Αγίου Δημητρίου

Συναγερμός για πυροβολισμούς έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες, πέρασε μπροστά από το Τμήμα, κινούμενο στην αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου.

Οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», στις 2:05 τα ξημερώματα της Παρασκευής πέρασε ένα μηχανάκι, ανεβαίνοντας ανάποδα την Αργοστολίου, κι όταν ο σκοπός πήγε να τους ελέγξει πυροβόλησαν στον αέρα».

Όπως είπε ο Γιώργος Καλλιαμάνης, «εξετάζεται αν είναι Ρομά γιατί εκείνη την ώρα ήταν μέσα μία κυρία Ρομά, που πήγε να καταγγείλει αρπαγή».

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες που είναι κρότου και εξετάζεται αν ήταν από όπλο.

