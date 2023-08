Πολιτική

Μπακογιάννης: Η Πανεπιστημίου είναι ένας νέος κλιματικός δρόμος

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης για τις αλλαγές στο δήμο.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης για τα έργα της περασμένης τετραετίας και τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

«Αυτό που βλέπεται είναι η Αθήνα του αύριο», είπε αναφερόμενος στη δροσιά του σιντριβανιού του Συντάγματος και εξηγώντας πως, «έχουμε ανάγκη του νερού και της δροσιάς, τα ψηλά δέντρα, αλλά και τα νέα ψυχρά πεζοδρόμια» και συμπλήρωσε ότι, «το σιντριβάνι ρίχνει τη θερμοκρασία 3 βαθμούς ανά γειτονιά».

Μίλησε για την ανάπλαση της Πανεπιστημίου, λέγοντας πως, «είναι ένα έργο που προχωράει γρήγορα, αν κι έχει καθυστερήσει. Η Πανεπιστημίου είναι ένας νέο κλιματικός δρόμος, με πάνω από 70 νέα ψηλά δέντρα, πλατάνια, νέα ψυχρά πεζοδρόμια και διαβάσεις για ΑμεΑ που δεν υπήρχαν».

Στις αλλαγές που έγιναν κατά τη δημαρχία του αναφέρθηκε στο Σύνταγμα, την Ομόνοια και την αναμόρφωση της Πανεπιστημίου.

«Είμαι υπερήφανος για το αποτύπωμα. Για το Λυκαβηττό, έχουμε κάνει πολύ μεγάλο έργο, διατηρώντας τον φέροντα μηχανισμό και ενισχύοντάς τον».

Με αφορμή το περιστατικό των πυροβολισμών στο ΑΤ Αγίου Δημητρίου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, θα προχωρήσει η αστυνόμευση της Αθήνας και αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον τέως Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νότη Μηταράκη αλλά και σε αυτήν που έχει προγραμματιστεί να έχει με τον Γιάννη Οικονόμου.

Όσο αφορά στους άστεγους και τους τοξικοεξαρτημένους αναφέρθηκε τόσο στις δομές, όσο και στα προγράμματα που γίνονται με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. «Για πρώτη φορά μπορούμε να πούμε πως, δεν υπάρχει άστεγος αυτήν τη στιγμή που δεν έχει κρεβάτι», σχολίασε.

Λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι, ο συνδυασμός του περιλαμβάνει νέα άτομα.

«Τα σχέδιά μου είναι να κερδίσω μία άλλη θητεία. Να κερδίσουμε την προσοχή των πολιτών και να κάνουμε διάλογο», είπε.

Ερωτηθείς για την υποψηφιότητα Κασιδιάρη ξεκαθάρισε πως, «μάνατζερ του Κασιδιάρη εγώ δεν γίνομαι. Έχουμε έναν νόμο που λέει ότι ο κατάδικος χάνει αυτόματα τη θέση του.

Η μάχη με τους ναζί δεν δίνεται στα τηλεοπτικά στούντιο, αλλά στις γειτονιές. Εκεί κρίνεται τι έχουμε κάνει. Δεν θα γίνω μάνατζερ, δεν φοβάμαι τον Κασιδιάρη».

Όσο αφορά στην εμφάνισή του στη συγκέντρωση για τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε πως, «η υπόθεση Μπελέρη είναι ένα ζήτημα τιμής για όλους μας. Έχουμε έναν άνθρωπο που εξελέγη μέσα από το κελί. Ο δήμαρχος αυτός κρατείται παρανόμως, έχει καταστρατηγηθεί το τεκμήριο της αθωότητας και τα ταυτόχρονα δεν του επιτρέπεται να ορκιστεί, αυτό που προβλέπει ο νόμος. Είναι αυτονόητο ότι θα ήμουν εκεί».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει για το αν θα είναι στη θητεία του μέχρι τέλους, αν εκλεγεί ξανά, είπε πως «όταν ζητάς την ψήφο, πρέπει να τη σέβεσαι. Το συμβόλαιο είναι ότι εγώ θα σας υπηρετώ για πέντε χρόνια».

