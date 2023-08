Κοινωνία

Χανιά - έμφυλη βία: Χτύπησε νεαρή στο πρόσωπο στη μέση του δρόμου

Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές οι οποίες εξακολουθούν να ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Περιστατικό έμφυλης βίας και συγκεκριμένα γυναικείου ξυλοδαρμού φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο των Χανίων.

Συγκεκριμένα, μία 18χρονη ελληνίδα φέρεται να τη χτύπησε ένας άγνωστός της 35χρονος, επίσης Έλληνας, στη μέση του δρόμου, συγκεκριμένα του πεζοδρόμου Χάληδων, αφού προηγήθηκε λεκτική διένεξη. Η κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτική εξέταση όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ενώ η κοπέλα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο αναμένεται να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές.

