Πειραιάς: “ορφανή” κοκαΐνη αμύθητης αξίας σε εμπορευματοκιβώτιο (εικόνες )

Από ποια χώρα προερχόταν και πώς η ΕΛΑΣ άντλησε τις πληροφορίες για την άφιξή της. Η έρευνα συνεχίζεται.

Κοκαΐνη συνολικού βάρους 64 κιλών εντοπίστηκε τη Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2023, σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε εκ μέρους των Αρχών, στο πλαίσιο ερευνών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (D.E.A.), εντοπίστηκε εμπορευματοκιβώτιο, προερχόμενο από το Εκουαδόρ, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 58 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 64 κιλά κοκαΐνης.

Το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή και πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης σύμφωνα με τις Αρχές ξεπερνάει το ποσό των 2.000.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.Μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ. στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.





