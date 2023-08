Πολιτική

Κύπρος – Νεκρή ζώνη: Αντιδράσεις για την επίθεση σε κυανόκρανους

Τις αντιδράσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου προκάλεσαν οι επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων κατά μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ.

Την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και της κυπριακής κυβέρνησης προκάλεσε η επίθεση Τουρκοκυπρίων σε κυανόκρανους στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίων των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας. Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας. Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση. Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας πως «η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις».

Νωρίτερα η κυβέρνηση της Κύπρου είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε «οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης. Η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, Μόνιμα Μέλη του ΣΑ, την ΕΕ, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών».

