Φωτιές - Κικίλιας: O κίνδυνος δεν έχει περάσει, ζητώ απ’ όλους να είναι σε ετοιμότητα

Ο υπουργός έφτασε στις 10 το πρωί στις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΑΚ στην Γκορυτσά Ασπροπύργου, όπου συναντήθηκε με τους διοικητές και τα μέλη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής

Τις ευχαριστίες του προς τους πυροσβέστες για την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα στο πεδίο των πυρκαγιών, εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα το πρωί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΑΚ, στον Ασπρόπυργο, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε να παραμείνουν σε ετοιμότητα μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, καθώς, όπως είπε, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

«Ο Δεκαπενταύγουστος πέρασε, αλλά ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι εδώ. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την απειλή με τον ίδιο επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και αυταπάρνηση», τόνισε ο κ. Κικίλιας στους πυροσβέστες, με τους οποίους συζήτησε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

Ο κ. Κικίλιας εξήρε το έργο των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, τους ευχαρίστησε για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν στο πεδίο των πυρκαγιών και τους ζήτησε να συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα με τον ίδιο επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση και την αίσθηση του καθήκοντος, ενώ επίσης στο τέλος της συνάντησης άκουσε με προσοχή τους πυροσβέστες, οι οποίοι του έθεσαν θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν ως κλάδο.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή δήμων, περιφερειών και εθελοντών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολίτες θα πρέπει να αξιολογήσουν το έργο δημάρχων και περιφερειαρχών και σε ό,τι αφορά τον τομέα της πρόληψης.

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού προς τους πυροσβέστες

«Σήμερα βρισκόμαστε στην Δυτική Αττική, στις Διοικήσεις της ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ, του ΜΕΤΠΕ, στη Διοίκηση Δυτικής Αττικής και τους Πυροσβεστικούς σταθμούς της περιοχής. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη αυτή την περίοδο της αντιπυρικής προστασίας. Το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές και τους συμπολίτες μας.

Ο Δεκαπενταύγουστος πέρασε, ωστόσο δεν τελείωσε ο κίνδυνος της πρόκλησης πυρκαγιών. Ο κίνδυνος είναι ακόμα εδώ και πρέπει με τον ίδιο επαγγελματισμό, την ίδια σοβαρότητα και καταβάλλοντας την ίδια προσπάθεια να ολοκληρώσουμε μέχρι την 31η Οκτωβρίου την περίοδο πυροπροστασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στηρίζουμε τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εθελοντές και όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Θέλω ξανά να τους ευχαριστήσω, να πω ότι έχουμε δρόμο ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος και να ζητήσω επαγγελματισμό, προσοχή και σοβαρότητα. Επίσης θα ήθελα να πω και για τα υπόλοιπα κομμάτια του μηχανισμού. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πρόληψης και της πυροπροστασίας και, εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ανά Δήμο και ανά Περιφέρεια τη δουλειά που έχουν ή δεν έχουν κάνει οι τοπικοί άρχοντες σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη».

