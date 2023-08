Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Διώκεται για εμπρησμό από αμέλεια ο οδηγός του βυτιοφόρου

Έρευνα διενεργείται και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας

Της Λίας Κοντοπούλου



Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου για εμπρησμό από αμέλεια. ασκήθηκε σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε σε δίκη, ενώ παράλληλα διέταξε έρευνα και για τον ιδιοκτήτη (νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) του βυτιοφόρου για να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ευθύνες του για το ίδιο αδίκημα και συγκεκριμένα εάν είχε γίνει επαρκής συντήρηση του βυτιοφόρου και αυτό γιατί η φωτιά φαίνεται να προήλθε από μηχανολογική βλάβη καθώς το όχημα διέθετε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΚΤΕΟ κλπ).

Παράλληλα, με παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τις τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εξασφάλιση της προστασίας των οδηγών.

Όπως ανέφερε δε ο κ. Αρτοποιός στον ΣΚΑΙ, «ένα φλεγόμενο βυτιοφόρο με 7,2 τόνους υγροποιημένο αέριο είναι ότι πιο εκρηξιγενές υπάρχει… Το 1999 είχαμε ένα δυστύχημα με τρεις συνάδελφους πυροσβέστες νεκρούς στο ύψος των Καμένων Βούρλων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας μετά από τροχαίο ατύχημα. Εκδηλώθηκε το φαινόμενο Bleve, ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει στην επαγγελματική ζωή ενός πυροσβέστη, υπερπίεση ασκήθηκε στα τοιχώματα του βυτιοφόρου και έγινε πολύ μεγάλη έκρηξη, το ωστικό κύμα έστειλε συντρίμμια του βυτιοφόρου σε περίπου 1 χιλιόμετρο απόσταση».

