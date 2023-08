Οικονομία

Φωτιές στην Μαγνησία: Βόλος: Έως πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων

Ποια ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων όσων επλήγησαν από την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου στο Βόλο ορίστηκε η 11η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δήμος Βόλου, πρόκειται για ενισχύσεις που, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, αφορούν στη στήριξη των νοικοκυριών που επλήγησαν.

Ειδικότερα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του και δεν μπορεί να διαμείνει προς το παρόν σε αυτή, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, προσαυξημένη ανάλογα, για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον, οικονομική ενίσχυση μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ορίστηκε για την επισκευή και αντικατάσταση της οικοσκευής ή για απλές επισκευαστικές εργασίες στην κύρια πληγείσα κατοικία, ενώ η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας.

Επίσης, οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ θα λάβουν άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό που σχετίζεται με τη φυσική καταστροφή.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν και τα οποία θα παραλαμβάνονται στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Αγχιάλου είναι τα κάτωθι:

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (διαθέσιμη στο πρώην Δημαρχείο Νέας Αγχιάλου ή στο site του Δήμου Βόλου)

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Εντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Εντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ.

ε) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, όταν δεν υπάρχει Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ.

