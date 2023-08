Παράξενα

Μελόνι: Επική ατάκα για παρέα Ιταλών που έφυγαν από αλβανικό εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αλβανία αναμένει περίπου μισό εκ. Ιταλούς τουρίστες αυτή τη χρονιά. Η εντολή στον Ιταλό πρέσβη στην Αλβανία για τους Ιταλούς τσαμπατζήδες.

-

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι συγκαταλέγεται στους όλο και περισσότερους Ιταλούς που επέλεξαν την Αλβανία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές φέτος και φρόντισε να αποζημιώσει Αλβανό εστιάτορα αφού παρέα συμπατριωτών της έφυγε από το εστιατόριό του χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό.

Η Μελόνι πέρασε μαζί με την οικογένειά της λίγες ημέρες αυτήν την εβδομάδα στην Αλβανία προσκεκλημένη του πρωθυπουργού Εντι Ράμα, καθώς η χώρα γνώρισε τουριστική έκρηξη αυτό το καλοκαίρι, προσελκύοντας επισκέπτες με τις παραλίες της λευκής άμμου και τις χαμηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όταν η είδηση ότι μια παρέα Ιταλών έφυγε από εστιατόριο της πόλης Μπεράτ χωρίς να πληρώσει έγινε viral στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η Μελόνι κινητοποιήθηκε, δήλωσε ο Εντι Ράμα στην εφημερίδα La Stampa.

«Πήγαινε και πλήρωσε τον λογαριασμό αυτών των ηλιθίων, σε παρακαλώ», είπε η Μελόνι στον Ιταλό πρεσβευτή στην Αλβανία, σύμφωνα με τον Ράμα.

Ο Φραντσέκσο Λολομπρίτζιντα, ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας και γαμπρός της Μελόνι που βρέθηκε μαζί της στην Ιταλία, δήλωσε ότι ήταν θέμα εθνικής υπερηφάνειας.

«Προσφέρθηκε να πληρώσει τον λογαριασμό. Ο πρεσβευτής ήταν καθ΄οδόν επιστρέφοντας στα Τίρανα και ήταν διαθέσιμος. Λίγοι απατεώνες δεν μπορούν να ντροπιάζουν έναν λαό έντιμων ανθρώπων», είπε.

Ο Εντι Ράμα δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη αυτήν την εβδομάδα ότι η Αλβανία αναμένει 500.000 επισκέπτες από την Ιταλία αυτήν την χρονιά. Πολλοί είναι οι Ιταλοί που απέφυγαν τα εσωτερικά ταξίδια φέτος λόγων των υψηλών τιμών και ταξίδεψαν στην Αλβανία όπου τα καταλύματα και οι υποδομές στις πλαζ είναι φθηνότερες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Νέα Φιλαδέλφεια: Ένταλμα για οπαδό του Παναθηναϊκού

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας

Πήλιο: Missing alert για...αρκουδάκι και αμοιβή για την εύρεσή του (εικόνες)