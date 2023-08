Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 34χρονη που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άτυχη γυναίκα διασωληνώθηκε στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

-

Ένα νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν γύρω στις 11 το πρωί της Παρασκευής, όταν μία 34χρονη την ώρα που βρισκόταν σε δρόμο του Τσεσμέ Ρεθύμνου παρασύρθηκε από μία μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 26χρονος.

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύσει στο σημείο και να παραλάβει την 34χρονη μεταφέροντας την αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί οι γιατροί αφού διαπίστωσαν την σοβαρότητα των τραυμάτων της, την διασωλήνωσαν και έκριναν την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 26χρονο οδηγό και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Νέα Φιλαδέλφεια: Ένταλμα για οπαδό του Παναθηναϊκού

Ιταλία: Νεκρό 8χρονο παιδί - Το “ρούφηξε” αντλία πισίνας

Πήλιο: Missing alert για...αρκουδάκι και αμοιβή για την εύρεσή του (εικόνες)