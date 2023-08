Life

Η Τζέσικα Άλμπα μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της

Η Τζέσικα Άλμπα (Jessica Alba) λέει ότι οι κόρες της μαθαίνουν αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας ενώ βρίσκονται σε θεραπεία για την ψυχική τους υγεία.

Η ηθοποιός μίλησε στο αμερικανικό περιοδικό People για την ανατροφή των παιδιών της. «Βρίσκονται στην ηλικία που η θεραπεία τους είναι πιο ατομική, αλλά τους έχει δώσει, νομίζω, μια γλώσσα όπου μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου τις ανάγκες τους διαφορετικά», είπε η Άλμπα, για τις κόρες της Χέβεν και Όνορ, 12 και 15 χρόνων αντίστοιχα (η ηθοποιός έχει και έναν γιο τον Έις που είναι 5,5 χρόνων)

«Είναι τόσο ωραίο να μπορείς να τους δώσεις τα εργαλεία για να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να μπορούν να εκφράσουν πραγματικά τις ανάγκες τους», πρόσθεσε.

Όσο για τις προσωπικότητές τους είπε ότι «θα έλεγα ότι είναι όλα τους εντελώς διαφορετικά. Βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ζωής και χρειάζονται κάτι διαφορετικό από εμένα».

