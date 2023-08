Αθλητικά

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Συνελήφθη ο 25χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού – Αναμένονται νέα εντάλματα σύλληψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευρήματα που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης έχουν στα χέρια τους οι δικαστικές αρχές. Πού εντοπίστηκε ο 25χρονος χούλιγκαν.

-

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οπαδού του Παναθηναϊκού προχώρησαν οι αρχές, το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται έρευνα στο σπίτι του στην περιοχή του Γκύζη.

Πρόκειται για τον άνδρα για τον οποίο είχε εκδοθεί νωρίτερα ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οπαδός του ΠΑΟ φέρεται να ταυτοποιήθηκε από οπτικό υλικό και όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο παρελθόν είχε εμπλοκή σε διάφορα επεισόδια με οπαδικά κίνητρα.

Επίκεινται συλλήψεις

Ευρήματα που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σύντομα στην έκδοση και νέων ενταλμάτων σύλληψης, μετά από αυτό που εκδόθηκε νωρίτερα, έχουν στα χέρια τους οι δικαστικές αρχές, που ερευνούν την αιματηρή συμπλοκή έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, η οποία κατέληξε στην δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους μία σειρά από συγκεκριμένα ευρήματα, που εξετάζονται και η αξιοποίηση των οποίων αναμένεται ότι θα φέρει ενώπιον της δικαστικής λειτουργού νέους κατηγορούμενους.

Για τους επόμενους αγώνες της ΑΕΚ με την Ζάγκρεμπ, καθώς και του Παναθηναϊκού, έχουν ήδη ξεκινήσει συσκέψεις συναρμόδιων φορέων με παρόντες εισαγγελικούς λειτουργούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Νέα Φιλαδέλφεια: Ένταλμα για οπαδό του Παναθηναϊκού

Μακρή: Τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κενά

Αθηνών – Κορίνθου: “Αυτοσχέδια η εκκένωση”, λέει εγκλωβισμένος οδηγός (βίντεο)