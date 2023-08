Αθλητικά

Βόλος – Λαμία: “Χορταστικό” θέμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να ήταν στείρο από πλευράς τερμάτων, αλλά στην επανάληψη όλα άλλαξαν και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης κρίθηκε στις καθυστερήσεις.

Το εξαιρετικό σουτ του Άλχο στο 90΄+1΄ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε» η αυλαία της νέας σεζόν στη Super League, ανάμεσα στον Βόλο και τη Λαμία. Ο Φινλανδός δεξιός μπακ απέτρεψε τα χειρότερα για την ομάδα της Μαγνησίας, αφού η Λαμία προηγείτο με 2-1 από το 60ό λεπτό. H Λαμία ήταν ανώτερη στο α΄ μέρος που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα για τις δύο ομάδες, για να μπουν τρία γκολ σε πέντε λεπτά στις αρχές του δεύτερου. Η Λαμία προηγήθηκε με πέναλτι που κέρδισε ο Τσιλούλης και εκτέλεσε ο Καρλίτος στο 55ο λεπτό, ενώ ο Σλίβκα με κεφαλιά στο 60ό λεπτό ήταν αυτός που έδωσε προσωρινά ανάσα (2-1) στην ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου, αφού ο Βόλος είχε ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Σιέλη στο 58΄. Όμως, οι παίκτες του Κωνσταντίνου Μπράτσου κατάφεραν εν τέλει να πάρουν τον έναν βαθμό, χάρη στον Άλχο!

Ανώτερη του Βόλου παρουσιάστηκε στο α΄ μέρος η Λαμία, δημιούργησε περισσότερες φάσεις, είχε δοκάρι με τον Τσιλούλη, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 9ο λεπτό, με τον Ρουμπέν Μαρτίνεθ να πιάνει την κεφαλιά και τον Σιαμπάνη εντυπωσιακά να απομακρύνει την μπάλα και να κρατάει το μηδέν στην εστία του. Ο Μαρτίνεθ είχε στείλει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σιαμπάνη την μπάλα και στο 4ο λεπτό. Στο 25ο λεπτό, ο Καρλίτος βγήκε τετ α τετ αλλά πλάγια με τον Σιαμπάνη να σταματά την προσπάθεια του Ισπανού επιθετικού να τον πλασάρει. Ο Βόλος ισορρόπησε και στο 37ο λεπτό ο Κόμπα μέσα στην περιοχή βρέθηκε σε θέση για σουτ, το επιχείρησε, αλλά ο Νάγκι με ωραία επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

Η Λαμία κέρδισε πέναλτι στο 52ο λεπτό, όταν ο Τσιλούλης δέχτηκε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή (με επιβεβαίαωση από VAR). Το πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Καρλίτος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, στο 55ο λεπτό. Όμως, τρία λεπτά αργότερα (58΄), η ομάδα της Μαγνησίας ισοφάρισε με κόρνερ από τα δεξιά με τον Σιέλη στο δεύτερο δοκάρι για το 1-1 με κεφαλιά. Και στο 60ο λεπτό, ο Βίκιντας Σλίβκα πέτυχε το νικητήριο γκολ για τη Λαμία. Ο Καρλίτος έκανε ωραία κίνηση και σέντρα μέσα στην περιοχή, στο ύψος του πέναλτι με τον Σλίβκα να πιάνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Όμως, οι γηπεδούχοι στο 90΄+1΄ με τρομερό σουτ από μακριά του Άλχο ο οποίος νίκησε τον Νάγκι έκαναν το 2-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κιτρινες: Ντέλετιτς, Κρούζλιακ, Κόμπα - Τσιλούλης, Στάνκο, Καρλίτος

ΒΟΛΟΣ (Κωνσταντίνος Μπράτσος): Σιαμπάνης, Άλχο, Σιέλης, Κρούζλιακ, Λούνα (51΄ Κίτσος), Τσοκάνης (63΄ Μπαριέντος), Γκλάβτσιτς (74΄ Μωραϊτης), Τρουιγέ (52΄ Τάχατος), Κομπά, Ντέλετις, Μραζ

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Ναγκι, Νταβίντ Σιμόν, Τζανετόπουλος, Πάβλοβετς, Σαραμαντάς, Σλίβκα, Νούνιες (84΄ Τζανδάρης), Μαρτίνεθ (66΄ Λακε), Στάνκο, Τσιλούλης (84΄ Τόσιτς), Καρλίτος (75΄ Ακούνια)

