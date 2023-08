Κόσμος

Ιταλία: 21χρονος δολοφόνησε τον πατέρα του και τον οικογενειακό φίλο που τους φιλοξενούσε για διακοπές

Οι αρχές είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας πως ο νεαρός είναι άκρως επικίνδυνος.

Ηι ταλική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός 21χρονου Ολλανδού, ο οποίος φέρεται ως δράστης της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε την Τετάρτη το χωριό Μοντάλντο ντι Μοντοβί, στην περιφέρεια του Πεδεμόντιου (βορειοδυτικά).

Ο Σάσα Τσανγκ κατηγορείται ότι σκότωσε με κουζινομάχαιρο τον 65χρονο πατέρα του και στη συνέχεια μαχαίρωσε θανάσιμα τον 60χρονο συμπατριώτη τους, ο οποίος τους φιλοξενούσε στο σπίτι του για ολιγοήμερες διακοπές.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κατέφυγε σε παρακείμενη δασική έκταση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ελικόπτερα και εθελοντές κυνηγοί. Οι αρχές είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, προειδοποιώντας πως ο νεαρός Ολλανδός είναι άκρως επικίνδυνος.

Ο 21χρονος Ολλανδός πιάστηκε κυριολεκτικά στον ύπνο, έξω από ένα ξωκλήσι όπου είχε καταφύγει εξουθενωμένος. Τρεις αστυνομικοί τον αιφνιδίασαν και του πέρασαν χειροπέδες. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται σύντομα να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή.