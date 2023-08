Κόσμος

Σολτς: Η Γερμανία δεν θα κατασκευάσει νέα πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέκλεισε κατηγορηματικά την κατασκευή νέων πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων, παρά τις εκκλήσεις στο κοινοβούλιο να υπάρξει αλλαγή της πολιτικής του Βερολίνου στο ζήτημα. Όσοι ζητούν να ανεγερθούν νέα πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια ξεχνούν ότι απαιτούνται ως και 15 χρόνια και δαπάνες 15 ως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή καθενός, τόνισε ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης.

Θα ολοκληρώνονταν «στα τέλη της δεκαετίας του 1930» και θα παρήγαγαν ρεύμα «με τιμές διπλάσιες ως τριπλάσιες από αυτές που πληρώνουμε για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές», ανέφερε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης των Σοσιαλδημοκρατών στο Μόναχο, στο κρατίδιο της Βαυαρίας.

Οι βαυαροί ψηφοφόροι θα κληθούν στις κάλπες την 8η Οκτωβρίου για να αναδείξουν τη νέα κυβέρνηση του κρατιδίου.

Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά στη Γερμανία αφότου άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας το 2022. Το Βερολίνο έσπευσε να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, εγκαταλείποντας τις φθηνές ρωσικές πηγές ενέργειας. Η Μόσχα μείωσε αισθητά τις προμήθειες αερίου και οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη ανταγωνίζονται για άλλες πηγές.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU), το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αλλά και το φίλα προσκείμενο στον επιχειρηματικό κόσμο συμπολιτευόμενο κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) έχουν καλέσει να παραταθεί η χρήση των υπαρχόντων πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων, παρότι οι τελευταίοι σταθμοί έκλεισαν τους αντιδραστήρες τους νωρίτερα φέτος.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ έχει δηλώσει πως θέλει να κατασκευαστεί νέος αντιδραστήρας εκεί για να γίνει έρευνα όσον αφορά την πυρηνική σύντηξη.

