Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν επισκέφθηκε το αρχηγείο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (βίντεο)

Ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στην πόλη Ροστόφ του Ντον και συναντήθηκε με τον επκεφαλής του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, Βαλερί

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε τον διοικητή της επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία και άλλους ανώτατους στρατιωτικούς, ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνάντηση στο αρχηγείο της ομάδας της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ροστόφ του Ντον», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αποκαλεί τις ενέργειές της ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Το Κρεμλίνο πρόσθεσε πως ο Πούτιν, ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, άκουσε τις αναφορές του Βαλέρι Γκεράσιμοφ, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού που είναι επιφορτισμένος με τις επιχειρήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία, και άλλων ανώτατων στρατιωτικών διοικητών και αξιωματικών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφού η Ουκρανία, η αντεπίθεση της οποίας για την ανακατάληψη εδάφους που κατέλαβε η Ρωσία τους πρώτους μήνες του πολέμου εξελίσσεται πιο αργά από το αναμενόμενο, δήλωσε πως απελευθέρωσε ένα μικρό χωριό στην πρώτη γραμμή, το πρώτο της από τον Ιούλιο.

Το Κρεμλίνο δεν έδωσε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες για τη συνάντηση και δεν είναι σαφές πότε έλαβε χώρα. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA έδειξαν τον Γκεράσιμοφ να υποδέχεται τον Πούτιν νυχτερινή ώρα όπως φαίνεται από το βίντεο, και να τον οδηγεί σε ένα κτίριο έπειτα από σύντομη χειραψία.

Ο Γκεράσιμοφ, που οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι σπάνιες τους τελευταίους μήνες, ήταν στόχος σφοδρής κριτικής από τον επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν και ορισμένους Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ για τις αποτυχίες της Ρωσίας στον πόλεμο. Το Ροστόφ στον Ντον, μια πόλη μόλις 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, είναι η έδρα της διοίκησης του νότιου στρατιωτικού τομέα της Ρωσίας.

Προχθές, Πέμπτη, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε πως απελευθέρωσε το μικρό χωριό Ουροζάινε στην περιοχή του Ντονέτσκ, προχωρώντας προς τη Θάλασσα του Αζόφ ώστε να αποκόψει ενδεχομένως τη ρωσική χερσαία γέφυρα στην Κριμαία - κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων.

