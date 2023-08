Κόσμος

Σολτς για Τραμπ: Απίθανο να επανεκλεγεί στην προεδρία των ΗΠΑ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος για την επικράτηση Μπάιντεν στις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και εξήγησε τους λόγους.

Ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι θεωρεί απίθανο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επανεκλεγεί στο αξίωμα.

Είπε πως θεωρεί «πιο εύλογο να επανεκλεγεί ο πρόεδρος [Τζο] Μπάιντεν», κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε η εφημερίδα Augsburger Allgemeine.

Απέφυγε να γίνει συγκεκριμένος ερωτηθείς εάν και κατά πόσον, παρ’ όλ’ αυτά, η γερμανική κυβέρνηση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης του κ. Τραμπ και τις δυνητικές επιπτώσεις της για τα διεθνή πολιτικά ζητήματα.

«Μπορείτε να φανταστείτε πως μελετάμε προσεκτικά τα σενάρια σε όλες τις διεθνείς καταστάσεις», περιορίστηκε να πει.

Ο κ. Σολτς εξήρε την «απίστευτη εμπειρία» του κ. Μπάιντεν στη διεθνή πολιτική και την «καλή κρίση» του, πέραν των συμβουλών που δέχεται από την ομάδα του.

Έκρινε ακόμη πως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να αντιμετωπίσει τον διχασμό στην αμερικανική κοινωνία. «Αν κάποιος έχει πιθανότητα να ξεπεράσει» τον διχασμό, «αυτός είναι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπάιντεν», εκτίμησε.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Τραμπ (2017-2021) βρίσκεται ήδη σε εκστρατεία ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, τον Νοέμβριο του 2024. Προς το παρόν έχει τεράστιο προβάδισμα στην εσωκομματική διαδικασία του GOP. Ωστόσο, πέρα από τους αντιπάλους του στην παράταξη, είναι επίσης αντιμέτωπος με τέσσερις ποινικές διώξεις.

