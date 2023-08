Παράξενα

Αγρίνιο: Μπήκε σε σπίτι και έκλεψε τα κρέατα από το ψυγείο!

Η δράστης έγινε αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού και την τραυμάτισε στην προσπάθεια της να διαφύγει.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ 65χρονη γυναίκα που μπήκε με απύθμενο θράσος σε κατοικία ηλικιωμένης, κατευθύνθηκε στο… ψυγείο και άρπαξε κρεατικά.

Όταν η κατηγορούμενη έγινε αντιληπτή από την ηλικιωμένη, την τραυμάτισε στο πόδι για να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποίηθηκε από γείτονα της παθούσας και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που μετέβησαν στο σημείο.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε από τις Αρχές ότι η συλληφθείσα είχε διαπράξει πριν από ένα μήνα, στην ίδια οικία, κλοπή χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ.

Πηγή: agriniopress.gr

