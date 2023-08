Κόσμος

Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 15 ρωσικά drones

«Συνολικά 17 επιθετικά drones εκτοξεύθηκαν από την περιοχή Κουρσκ», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός

(εικόνα αρχείου)

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κατέστρεψαν «δεκαπέντε» ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανάφερε σήμερα το πρωί ο ουκρανικός στρατός.

Συνολικά 17 ιρανικής κατασκευής drones Shahed χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης, ανέφερε, χωρίς να διευκρινίζει τι συνέβη στα άλλα δύο drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις «επιτέθηκαν από τον βορρά» με drones Shahed. «Συνολικά 17 επιθετικά drones εκτοξεύθηκαν από την περιοχή Κουρσκ», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στο Telegram.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε «στις περιοχές του βορρά και του κέντρου, καθώς και στο δυτικό τμήμα» της χώρας πρόσθεσε.

Τα δύο μέρη της σύγκρουσης, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αναφέρουν πρόσφατα τακτικές επιδρομές drones από αέρος και θαλάσσης.

Η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις εναντίον λιμενικών υποδομών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και στον Δούναβη μετά το τέλος της συμφωνίας που επέτρεψε την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Χθες, Παρασκευή, η Ρωσία είπε πως κατέστρεψε ουκρανικά drones που είχαν στόχο τη Μόσχα και τον στόλο της στη Μαύρη Θάλασσα.

