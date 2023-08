Πολιτισμός

Πέθανε η Λίζα Έβερτ

Το δικό της αντίο είπε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη με δήλωσή της. Τι αναφέρει.

Έφυγε από τη ζωή η Λίζα Έβερτ, φωτογράφος και συγγραφέας και σύζυγος του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Έβερτ.

Το βιογραφικό της

Η Λίζα Βάντερπουλ Έβερτ γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε και ασχολήθηκε με τη φωτογραφία από το 1983. Κατείχε δίπλωμα από το Middlesex University του Λονδίνου.

Είχε κάνει περισσότερες από 20 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1993 δημιούργησε τις εκδόσεις Αστερισμός και είχε εκδώσει επτά βιβλία.

Το δικό της αντίο είπε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Δήλωση της Λίνας Μενδώνη:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη την φωτογράφο και συγγραφέα Λίζα Έβερτ, μια πολυτάλαντη προσωπικότητα με ιδιαίτερη ευαισθησία, μπροστά από την εποχή της. Κόρη του περίφημου Αμερικανού αρχαιολόγου Ευγένιου Βάντερπουλ, ενός μεγάλου φιλέλληνα, βαθέως γνώστη και μελετητή της ελληνικής αρχαιότητας από νωρίς περπάτησε και αγάπησε τους αρχαιολογικούς χώρους, και την ελληνική ιστορία. Μέσα από τον φακό της αποτυπώνεται η πολιτισμική παρουσία του ελληνισμού στη μεγάλη ιστορική διαχρονία, στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη διασπορά. Στις εκθέσεις της και στα πολλά λευκώματα, που εξέδωσε, η Λίζα Έβερτ κατέγραψε και ανέδειξε τα πολλά πρόσωπα της Ελλάδας, ενός πολιτισμού ανθεκτικού, με ρίζες και διάρκεια. Χειραφετημένη και διακριτική, πλάι στον Μιλτιάδη Έβερτ, ταυτίζει την τέχνη της με την Ελλάδα. Ειλικρινή συλλυπητήριά στις κόρες της, Αλεξία και Ιλεάνα.»

