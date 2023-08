Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Προθεσμία έλαβε ο 43χρονος χούλιγκαν

Ο 43χρονος εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας χωρίς δικηγόρο. Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 43χρονο ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αθήνα

Προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα πήρε από την ανακρίτρια ο 43χρονος Έλληνας χούλιγκαν, που συνελήφθη χθες το απόγευμα βάσει εντάλματος σύλληψης, καθώς ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους εμπλεκόμενους στα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου δολοφονήθηκε ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής.

Ο 43χρονος εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας χωρίς δικηγόρο.

Ο 43χρονος, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση έκρηξης με πρόθεση, διακεκριμένη περίπτωση προμήθειας και κατοχής μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, βιαιοπραγία κατά άλλων, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, τελεσμένη και σε απόπειρα, διατάραξη κοινής ειρήνης, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ' εξακολούθηση, για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή και χρήση φωτοβολίδων καθώς και για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα από κοινού, φερόμενες ως τελεσθείσες υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Επαγγελματικού και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στην περιοχή του Γκύζη, σε αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσικλέτα του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κεντρική μονάδα υπολογιστή, με το καλώδιο παροχής ρεύματος και εικόνας,

2 μεταλλικά μπαστούνια baseball

2 κράνη, χρώματος μαύρο,

συσκευή κινητού τηλεφώνου,

ξύλινο στειλιάρι και

κράνος, χρώματος μαύρο.

