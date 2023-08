Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Διακινούσαν λαθραία τσιγάρα με το ΚΤΕΛ

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές να εντοπίσουν τους δύο νεαρούς άνδρες.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 36 ετών προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης οι αστυνομικοί, καθώς οι δύο νεαροί άνδρες διακινούσαν λαθραία τσιγάρα ως επιβάτες μέσα σε αποσκευές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τα ανωτέρω στελέχη σε αποθήκη των Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ο 28χρονος να αναμένει λεωφορείο που μόλις είχε αφιχθεί από την Αθήνα.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος ενημέρωσε τον 36χρονο προκειμένου να παραλάβουν από τον χώρο των αποσκευών του λεωφορείου τρεις μεγάλους ταξιδιωτικούς σάκους και δύο μεγάλες σακούλες, με τη συνδρομή ενός άλλου αλλοδαπού συνεργού τους ο οποίος επέβαινε στο λεωφορείο και ο οποίος διέφυγε της σύλληψης.

Ακολούθησε έλεγχος στις αποσκευές, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 3.000 πακέτα τσιγάρα, διαφόρων επωνυμιών, καθώς και 250 συσκευασίες καπνού μικτού βάρους 12,5 κιλών, τα οποία στο σύνολο τους δεν έφεραν ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Αλλές δύο συλλήψεις νεαράν αλλοδαπών, ηλικίας 20 και 17 ετών για λαθραία διακίνηση τσιγάρων με το ΚΤΕΛ έγιναν και εχθές. Ειδικότερα, σε έλεγχο σε αποθήκη των Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε ο 20χρονος να αποβιβάζεται από λεωφορείο προερχόμενο από την Αθήνα. Στη συνέχεια αυτός ενημέρωσε τον 17χρονο, προκειμένου να παραλάβει από τον χώρο αποσκευών του λεωφορείου δύο σάκους χειρός.

Οι δύο αλλοδαποί βρέθηκαν να κατέχουν εντός των σάκων συνολικά 2.250 πακέτα τσιγάρα, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία στο σύνολο τους δεν έφεραν ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Και στις δύο περιπτώσεις, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διενεργεί την προανάκριση.

