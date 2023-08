Κοινωνία

Φωτιές - Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 4 περιφέρειες (χάρτης)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια

-

Δύσκολη μέρα προβλέπεται και η αυριανή, Κυριακή 20 Αυγούστου 2023, όσον αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.



Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου)

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, ‘Αγιον Όρος)

– Περιφέρεια Αττικής

– Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου)

Στις παραπάνω περιοχές παραμένει σε μερική επιφυλακή το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Επιπλέον , σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Τέλος, απευθύνεται και πάλι έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μην εκτελούν εργασίες ή άλλες δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς να τηλεφωνούν αμέσως στο 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

