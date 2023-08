Οικονομία

Άρειος Πάγος: Παρέμβαση της Προέδρου για την κατάληψη παραλιών και αιγιαλού

Τι επισημαίνει η κ. Κλάπα για τις πολυάριθμες υποθέσεις και τι ζητά από τους εισαγγελικούς λειτουργούς ανά την χώρα.

Κατεπείγουσα ανακοίνωση της προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους διευθυντές στα πρωτοδικεία όλης της χώρας, με θέμα τις παράνομες καταλήψεις του αιγιαλού και της παραλίας σε παραθαλάσσιες, παραλίμνιες και παραποτάμιες εκτάσεις αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου.

Η ανακοίνωση της κυρίας Κλάπα έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι αιγιαλοί και οι παραλίες είναι δημόσια (εκτός συναλλαγής) και κοινόχρηστα. Κύριος προορισμός τους, ως κοινόχρηστα, είναι 'η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά, καθώς και επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα, λίμνη ή ποταμό'.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια του θέρους του τρέχοντος έτους, οι κατά νόμο αρμόδιες αρχές διενεργούν, επί καθημερινής βάσεως, εντατικούς και ενδελεχείς ελέγχους σε όλη τη χώρα, για την διαπίστωση των παράνομων καταλήψεων αιγιαλού και παραλίας, συμπεριλαμβανομένων και των παραλιμνίων ή παραποτάμιων εκτάσεων, από επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης και ιδιώτες, συνέπεια των οποίων έχει προκληθεί έντονη κοινωνική αναστάτωση από τους πολίτες, που διεκδικούν το αυτονόητο, δηλαδή την ανεμπόδιστη, κατά το Σύνταγμα, χρήση αιγιαλού και παραλίας.

Οι έλεγχοι αυτοί είχαν και έχουν ως συνέπεια, σε περίπτωση διαπίστωσης της σχετικής παράβασης, εκτός των λοιπών κυρώσεων, την έκδοση σε βάρος των παραβατών πρωτόκολλων διοικητικής αποβολής, απομάκρυνσης κινητού εξοπλισμού και προσωρινών εγκαταστάσεων ως και την επιβολή προστίμων.

Σας εφιστάται η προσοχή, όπως, κατά την ενώπιον σας συζήτηση ένδικων βοηθημάτων εκ μέρους των θιγέντων Εκ των ως άνω μέτρων προσώπων και δη κατά την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών, Επιδεικνύετε, Όπως οφείλετε, μετ/ ακρόαση αμφοτέρων των αντίδικων μερών, τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επιμέλεια, με γνώμονα, προεχόντως, την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των αγαθών του κοινωνικού συνόλου.

