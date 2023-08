Πολιτισμός

Η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη έφτασε στα Παιδικά Χωριά SOS (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής του Παιδικού Χωριού SOS της Αλεξανδρούπολης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη φωτιά που απείλησε το σημείο.

-

Πολύ κοντά στο Παιδικό Χωριό SOS έφτασαν οι φλόγες που κατακαίνε τους οικισμούς γύρω από την Αλεξανδρούπολη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο επικεφαλής του Χωριού SOS, Γιώργος Βαφέας, είπε πως τα παιδιά δεν βρίσκονταν στο χώρο, αφού ήταν προγραμματισμένα σε κατασκήνωση.

Ο χώρος εκκενώθηκε, ενώ όπως περιέγραψε, «η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στο Χωριό και απομακρύνθηκε, όμως, ο αέρας είναι πολύ δυνατός» και δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα πως ο κίνδυνος ξέφυγε.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε πως, είδε πυροσβέστες να επιχειρούν στην περιοχή τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, ενώ περιέγραψε πως οι οικισμοί στην περιοχή έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Τα παιδιά πάντως, όπως ήταν προγραμματισμένο, μετά την κατασκήνωση που τους παραχώρησε για σήμερα ο Δήμος, αύριο θα διαμείνουν σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της περιοχής.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Τρίπολη: Νεκρός ποδηλάτης σε σύγκρουση με ΙΧ

Αλμυρός: Στο αυτόφωρο γιατί παρενοχλεί την πρώην του 10 χρόνια μετά τον χωρισμό τους

Χαλκίδα: Σοκ με νεκρό άλογο που βασανίστηκε πριν πεθάνει