Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: Με φιλική ήττα τέλειωσε η προετοιμασία (εικόνες)

Με ήττα ολοκλήρωσε η "επίσημη αγαπημένη" την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ.

Με ήττα ολοκλήρωσε η Εθνική Ανδρών την προετοιμασία της, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λίγες ώρες μετά απο την ηττα της από τις ΗΠΑ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έπεσε» με το τελικό 84-71 στην "Etihad Arena" του Άμπου Ντάμπι, απέναντι στη Γερμανία, στο έκτο και τελευταίο της φιλικό, πριν αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες. Η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να βασιστεί στην άμυνά της, είχε κάποια καλά διαστήματα από την περιφέρεια στην επίθεση και όταν βρήκε ρυθμό από τα 6,75 πέτυχε την ανατροπή (41-40 στην έναρξη της τρίτης περιόδου), αλλά τα πολλά λάθη και οι αποφάσεις των διαιτητών, που απέφεραν την αποβολή του Γιώργου Παπαγιάννη (δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές και αποχώρησε στο 25΄ μετά από ένταση με τον Ντάνιελ Τάις), φρόντισαν να «χαλάσουν» το μυαλό της Εθνικής και να την θέσουν εκτός διεκδίκησης της νίκης...

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία τη Δευτέρα το πρωί (21/8) «πετάει» με προορισμό τη Μανίλα και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, αγωνίστηκε σήμερα με 13 παίκτες, καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 33-32, 64-55, 84-71

Τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας της Εθνικής υποχρέωσαν τη «γαλανόλευκη» να ακολουθεί στο σκορ από το πρώτο τζάμπολ, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Γουόκαπ (20-14 στο 10΄). Με τους NBAer στον πάγκο για... ανάσες στη δεύτερη περίοδο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «έδεσε» την άμυνα του, ροκάνισε τη διαφορά, αλλά η επιστροφή του Σρέντερ στο παρκέ έκανε πάλι ζημιά στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Όταν όμως οι διεθνείς βρήκαν ρυθμό από τα 6,75 (Γουόκαπ, Ρογκαβόπουλος, Μποχωρίδης) ήρθε νέα αντίδραση και η Εθνική πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -1 (33-32).

Με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Μήτογλου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα... προσπέρασε στο σκορ στις αρχές της τρίτης περιόδου (41-40), αλλά στο 25΄ το ματς... χάλασε. Μετά από ένταση μεταξύ του Παπαγιάννη και του Τάις, οι διαιτητές άρχισαν να... μοιράζουν τεχνικές ποινές και η Εθνική έχασε τη συγκέντρωση της... Το τέλος της τρίτης περιόδου βρήκε τους Γερμανούς στο +9 (64-55), ενώ στο 33΄ εκτόξευσαν τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +20 (56-76)...

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Παπανικολάου, Μήτογλου 16 (1), Παπαγιάννης 4, Λούντζης 2, Γουόκαπ 12 (3), Μποχωρίδης 6 (1), Ρογκαβόπουλος 15 (3), Χατζηδάκης 5, Παπαπέτρου 2, Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 3 (1)

