ΠΑΣ Γιάννινα - Κηφισιά: Διακοπή του αγώνα λόγω...πυλώνα

Οριστική διακοπή του αγώνα στους "Ζωσιμάδες", με τους παίκτες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Δεν ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της πρεμιέρας ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και την Κηφισιά στους «Ζωσιμάδες». Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε καθώς προέκυψε πρόβλημα σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες του γηπέδου. Έπειτα από περίπου 30λεπτη προσπάθεια από ηλεκτρολόγους και πυροσβεστική, ο διαιτητής Θανάσης Τζήλος πήγε με τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια, διακόπτοντας το ματς. Για το πότε θα συνεχιστεί, θα υπάρξει (άμεσα) απόφαση από τη διοργανώτρια αρχή.

Μέχρι και τη λήξη του πρώτου μέρους, ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν πολύ ανώτερος από τη νεοφώτιστη στην κατηγορία, Κηφισιά. Η ομάδα του Πασχάλη Στάικου προηγήθηκε με πέναλτι του Πέδρο Κόντε στο 31ο λεπτό ενώ είχε και τις ευκαιρίες να φτάσει σε περισσότερα τέρματα.

Μόλις στο 4ο λεπτό η κεφαλιά του Γιώργου Παμλίδη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ογκμουντουρ Κρίστινσον. Ακολούθησαν, στη συνέχεια, ευκαιρίες με τους Ροντρίγκο Εραμούσπε, Ζήση Καραχάλιο και Επαμεινώνδα Παντελάκη προτού φτάσουμε στο ημίωρο και τη φάση του πέναλτι. Ηταν η τρίτη φορά που χρειάστηκε η παρέμβαση του VARίστα Αλέξανδρου Τσακαλίδη, ο οποίος επιβεβαίωσε το χέρι του Λούκα Τσάπαν εντός περιοχής, με τον Κόντε να ανοίγει το σκορ.

Γκολ-λύτρωση για τον Ισπανό φορ που στο ξεκίνημα των δύο προηγούμενων σεζόν ταλαιπωρήθηκε από ισάριθμους σοβαρούς τραυματισμούς. Εξ ου και η αγκαλιά στο φυσιοθεραπευτή του ΠΑΣ μετά το γκολ. Ο Στάικος, πάντως, χρειάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Μάριο Τσαούση να μπαίνει αντί του τραυματία Γιάννη Κιάκου.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Σάκιτς, Ιπαλίμπο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Κιάκος (43’ Τσαούσης, Εραμούσπε, Παντελάκης, Τζίνο, Καραχάλιος, Ριένστρα, Τζίμας, Παμλίδης, Κόντε.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Κρίστινσον, Σάκιτς, Λούμορ, Βαφέας, Τσάπαν, Ιπαλίμπο, Αντούνες, Αντερέγκεν, Οζέγκοβιτς, Μασούρας, Τετέι.

Στις κερκίδες των «Ζωσιμάδων» για να παρακολουθήσει τον αγώνα βρέθηκε ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στιβ Μπένετ.

Ο ΠΑΣ δεν ξέχασε τον Γιώργο Χριστοβασίλη, τον επί 15 χρόνια πρόεδρό του, ο οποίος έφυγε τον περασμένο Μάιο από τη ζωή. Οι γηπεδούχοι ανήρτησαν παράλληλα με το γήπεδο μία επιγραφή με το μήνυμα «Σ' ευχαριστούμε για όλα Πρόεδρε» ενώ στη θέση που καθόταν στην κερκίδα ήταν τοποθετημένη μία ανθοδέσμη.

Στο 29ο λεπτό οι φίλοι του ΠΑΣ Γιάννινα φώναξαν το όνομα του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη.

Με ανακοίνωση της η Super League γνωστοποίησε ότι η αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάννινα με την Κηφισιά θα συνεχιστεί την Κυριακή (20/8) στις 19:00.





