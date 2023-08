Κοινωνία

Δολοφονία στα Πατήσια: Τέσσερις συλλήψεις για τη φονική επίθεση

Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας άνδρας από επίθεση που του κατάφεραν τέσσερα άτομα που είχαν σκοπό τη ληστεία.

Στην εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του 25χρονου Πακιστανού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12/8/23 στα Πατήσια προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν την 18-8-2023, κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, 4 ημεδαποί, ηλικίας 18,19 και 20 ετών ως δράστες της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από κοινού στον 25χρονο με σκοπό να τον ληστέψουν και ο 20χρονος τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, καταφέρνοντας του χτύπημα στο θώρακα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

