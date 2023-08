Κοινωνία

83χρονη “φιλοξενούσε” παράτυπους μετανάστες - Έπαιρνε 20 ευρώ την ημέρα από τον καθένα!

Έκπληκτα έμειναν ακόμη και τα στελέχη του Λιμενικού που ξεδιάλυναν την υπόθεση και πέρασαν χειροπέδες στην ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Στη σύλληψη μίας 83χρονης ημεδαπής προέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρόδου για παράβαση του άρθρου 29 του Ν. 4251/14 (Υποχρεώσεις λοιπών ιδιωτών και υπαλλήλων) και του άρθρου 87 του Ν. 3386/2005 (Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια).

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών στελεχών του Γραφείου Ασφαλείας - ΠΟΔΙΝ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου και με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία της 83χρονης στην Ρόδο, εντός της οποίας βρέθηκαν οκτώ (08) αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις (03) αμφιβόλου γνησιότητας ταυτότητες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, η 83χρονη ημεδαπή αναγνωρίστηκε ως η ιδιοκτήτρια της ανωτέρω οικίας, στην οποία διέμεναν οι εν λόγω αλλοδαποί έναντι χρηματικής αμοιβής, καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των είκοσι ευρώ (20€) κατ’ άτομο.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ρόδου, αναλύει και επεξεργάζεται όλα τα μέχρι στιγμής συλλεχθέντα στοιχεία και διερευνά όλα τα περαιτέρω ενδεχόμενα.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

