Ολυμπιακός: ο Έσε ντύθηκε στα “ερυθρόλευκα” (εικόνες)

Επισήμως παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Σαντιάγκο Έσε, η τρίτη μεταγραφή της ομάδας μέσα σε λίγες ώρες.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Σαντιάγκο Έσε.

Ο Έσε γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής σε διάστημα λίγων ωρών που προστίθεται στη «φαρέτρα» του Νιέγκο Μαρίνεθ, καθώς είχαν προηγηθεί οι Γκουστάβο Σκάρπα και Ιβάν Μπρίνιτς.

Ο Αργεντινός μέσος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001 και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ουρακάν.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 16 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Το 2020-2021 έκανε γεμάτη χρονιά, με απολογισμό 32 παιχνίδια, ένα γκολ και δύο ασίστ, ενώ έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής U23 σε ηλικία 19 ετών, σε διεθνές φιλικό απέναντι στην Ιαπωνία.

Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πέτυχε επτά γκολ σε 37 παιχνίδια.

Συνολικά με τη φανέλα της Ουρακάν έχει κάνει 122 συμμετοχές, έχει σημειώσει εννέα γκολ και έχει μοιράσει οκτώ ασίστ.

