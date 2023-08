Κόσμος

ΗΠΑ - F16: Ξεκίνησε η εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων

Η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στον χειρισμό αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F16 έχει ξεκινήσει, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες και πιθανόν περισσότερο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ δύο ημέρες αφότου ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι τα F-16 θα μεταφερθούν στην Ουκρανία μόλις εκπαιδευτούν οι πιλότοι της.

Ο Ρέζνικοφ είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι έξι μήνες εκπαίδευσης θεωρούνται το ελάχιστο για τους πιλότους, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την εκπαίδευση μηχανικών αεροσκαφών.

Η Ουκρανία θέλει τα εξελιγμένα πολεμικά αεροσκάφη κατασκευής των ΗΠΑ, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την αεροπορική υπεροχή της Ρωσίας, οι δυνάμεις της οποίας εισέβαλαν στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Επομένως, για να έχετε λογικές προσδοκίες, ορίστε τουλάχιστον έξι μήνες στο μυαλό σας, αλλά μην απογοητευτείτε αν είναι περισσότερο», είπε στην παρουσιάστρια του Kanal 24, Αντριάνα Κούτσερ, η οποία ανάρτησε τη συνέντευξη στο κανάλι της στο YouTube.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον ενέκρινε την αποστολή F-16 στην Ουκρανία από τη Δανία και την Ολλανδία για την άμυνά της απέναντι στην Ρωσία αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση πιλότων.

Ο Ρέζνικοφ είπε ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες για το πού και πότε πραγματοποιείται η εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εκμάθηση τεχνικής ορολογίας, καθώς το συνηθισμένο βασικό επίπεδο αγγλικών είναι ανεπαρκές, σημείωσε ο ίδιος.

