Ο Μέσι κέρδισε τον πρώτο του τίτλο με την Ίντερ Μαϊάμι και πίκρανε τον Αντετοκούνμπο

Ο Αργεντίνος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, στο τελικό του League Cup κόντρα στην Νάσβιλ, μέτοχος της οποίας είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τον πρώτο του τίτλο με την Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 10-9 στα πέναλτι (1-1 κ.α. ) της Νάσβιλ, όπου μέτοχος είναι ο Αντετοκούνμπο.

Ο Μέσι για μία ακόμη φορά ήταν ο ηγέτης της Ιντερ και άνοιξε το σκορ στο 23' με γκολ έξω από την περιοχή. Στο 57' Φαμπρίς Πικό, όμως ισοφάρισε για την Νάσβιλ και παρά την πίεση της Ιντερ το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Στα πέναλτι η παρέα του Μέσι ήταν πιο ψύχραιμη και τελικά πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος του Μέσι επί αμερικανικού εδάφους και 44ος συνολικά!

